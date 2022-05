Der Grandseigneur der historisch informierten Musik William Christie kommt mit Mitgliedern seines außergewöhnlichen Ensembles "Les Arts Florissants" nach Halle. Zur historischen Aufführungspraxis hat der Franko-Amerikaner ein abgeklärtes Verhältnis: Authentizität, in Bezug auf die Musik einer weit zurückliegenden Epoche, sei eigentlich eine merkwürdige Idee, erklärt er in einem Interview.

Georg Friedrich Händel wurde 1685 in Halle geboren und lebte 18 Jahre lang in der Stadt.

So müsste es beim Eröffnungskonzert der ersten Händelfestspielen 1922 geklungen haben: In einer Rekonstruktion kommt "Semele" zur Aufführung mit der Staatskapelle Halle auf modernen Instrumenten, dem Chor der Robert-Franz-Singakademie in deutscher Sprache und in der damaligen Strichfassung. Historische Aufführungspraxis einmal anders.