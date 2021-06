Der Internationale Hans-Gabor-Gesangswettbewerb bietet all das: Er ist weltweit aufgestellt, renommiert, seit nunmehr 39 Jahren in der Opern-Metropole Wien zu Haus und gilt seither als "Sänger/-innen-Börse ohne streng akademische Ausrichtung" – was nichts anderes heißt, als dass hier Theaterprofis (Opern- und Casting-Direktoren zum Beispiel) den Nachwuchs auf seinen "Marktwert" prüfen.

Dass die Vorrunden dieses Wettbewerbjahrganges trotz Corona weltweit in 70 Städten ausgetragen wurden (darunter in Südafrika, Israel, Lettland, Schweiz, Russland, Deutschland, Slowakei und Südkorea), dass 2020/21 allein 1246 (!) Teilnehmende vorgesungen haben, es am Ende aber nur ein Dutzend von ihnen ins Finalkonzert schafft, all das steht für die künstlerische Exzellenz dieses Wettbewerbes, der den Besten der Besten seit nunmehr 39 Jahren als Sprungbrett für eine internationale Sänger/-innen-Karriere dient!