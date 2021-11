Es hat lang genug gedauert, bis er es in die Kinos geschafft hatte - der erste Teil der Potter-Filme. 1998 erschien die deutsche Fassung des Buches "Harry Potter und der Stein der Weisen" hierzulande, drei Jahre später dann erst als Film in den Kinos. Aber: Nach dem riesigen Erfolg der bis dato erschienenen Buchvorlagen von Joanne K. Rowling ist nahezu jedem klar gewesen, dass sich der mit Schlangen sprechende Quidditchspieler ins Kino begeben würde. Dann endlich war es soweit. „Harry Potter und der Stein der Weisen“ startet am 22. November 2001 in die deutschen Kinos. Während sich auf der Leinwand mit Maggie Smith, Alan Rickman, John Hurt oder John Cleese britische Stars nur so tummeln, dürfen hinter den Kulissen auch namhafte US-Amerikanerinnen und Amerikaner ran - z.B. der große Komponist in Hollywood schlechthin, John Williams.