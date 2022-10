Festivalbeginn Das erwartet Sie beim Heinrich Schütz Musikfest 2022

Zur Eröffnung des diesjährigen Heinrich Schütz Fests werden, neben Werken von Scheidt, Selle, und Hammerschmidt, auch die "Musikalischen Exequien" von Heinrich Schütz in der Schlosskirche Weißenfels gespielt. Eine ungewöhnliche Auswahl, denn dieses Werk wurde zum Anlass der Bestattung von Schütz' Landesherren komponiert. Eine Trauermusik also für die Eröffnung eines Musikfestes, was eigentlich das Leben eines Künstlers beleuchtet. Dass das allerdings kein Gegensatz ist, zeigt sich mit einem Blick in Schütz' Leben: Deutschland war gebeutelt vom 30-jährigen Krieg. Auch persönlich erfuhr Schütz großes Leid: Er verlor seine Frau und eine Tochter. Dennoch schrieb er 1635/36 mit den "Musikalischen Exequien" ein lebendiges Werk. Schütz war ein hoffnungsvoller Mensch. Heinrich Schütz Bildrechte: imago/imagebroker

Das belgische Ensemble Vox Luminis, unter der Leitung von Lionel Meunier, eröffnet nicht nur das diesjährige Heinrich Schütz Musikfest, sondern fungiert auch als sein Artist in Residence und ist mit fünf Konzerten beim Musikfest vertreten. Unter anderem wird es Auszüge aus dem dritten Teil von Giovanni Gabrieli‘s "Symphoniae Sacrae" und Schütz" "Psalmen Davids" interpretieren.

Die Eröffnung des Heinrich Schütz Musikfests mit dem Ensemble Vox Luminis findet am 7. Oktober um 20 Uhr in der Schlosskirche Weißenfels statt.



Das Logo des Heinrich Schütz Musikfests. Bildrechte: Mitteldeutsche Barockmusik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen e.V. Ein weiteres Highlight des Musikfestes nennt sich "Kaleidoskop der Räume" – ein Megaprojekt des Orchestronikers Fabian Russ. Inspiriert von der Schütz-Gesamtaufnahme des Dresdner Kammerchors unter Hans-Christoph Rademann, die in Zusammenarbeit mit MDR KLASSIK entstand, hat Russ eine Klanginstallation geschaffen, die vom 6. bis zum 16. Oktober in der Unterkirche der Dresdner Frauenkirche zu erleben ist.

Die Klanginstallation "Kaleidoskop der Räume" des Orchestronikers Fabian Russ kann bis zum 16. Oktober in der Frauenkirche jeweils von 10-12 Uhr und 13-18 Uhr besichtigt werden.

Auch Hans-Christoph Rademann selbst ist mit dem Dresdner Kammerchor beim Heinrich Schütz Musikfest vertreten: Der Dresdner Kammerchor wird sowohl am Freitag, den 14. Oktober in der Hochschule für Musik in Dresden, als auch am Samstag, den 15. Oktober in der Marienkirche Weißenfels, die "Psalmen Davids" aufführen.

Heinrich Schütz wurde am 8. Oktober 1585 in Köstritz geboren. Nach einem halben Jahrhundert als Hofkapellmeister in Dresden setzte er sich in Weißenfels zur Ruhe. Er starb am 6. November 1672 in Dresden. Er gilt als der erste deutsche Komponist von europäischem Rang und wurde schon von seinen Zeitgenossen der "Vater der deutschen Musik" genannt.