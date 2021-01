Das ist also der Siegfried mit weit ausgebreiteten Armen. Er hat in der rechten Hand noch das Horn, dass er ja gerne schmettert. Sie sehen, dass er den Feuerring durchschreitet. Und hier in halb liegender, halb sitzender Position ist Brünnhilde, die also jetzt gerade aufwacht, und die er also überwältigt.

Prof. Dr. Helmut Loos