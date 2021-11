Anne-Kathrin Lindig Bildrechte: Alexander Burzig

Anne-Kathrin Lindig: Wir wollen zum einen natürlich interessante Programme gestalten. Zum anderen aber auch wirklich zeigen, was 150 Jahre Musikausbildung so vollbracht hat und hervorgebracht hat. Und deswegen wird das Programm sehr vielseitig sein und von eigentlich allen mitgestaltet werden. Eigentlich könnte man sagen, wir versuchen das, was wir auch sonst machen, noch mehr herauszuholen, noch zu verstärken. Aber es gibt auch ein paar schöne Besonderheiten: Zum Beispiel kommen Gäste von der Manhattan School of Music aus New York zu uns. Gemeinsam mit Studierenden von uns sind sechs neue Werke für ein kleines kammermusikalisches Ensemble entstanden, drei in New York, von Komposition, Studierenden drei hier und die werden hier einstudiert und dann auch aufgeführt. Und leider Corona-bedingt reisen die Studierenden dann nicht gemeinsam nach New York, sondern erst im April findet an der Gegenbesuch und auch die dortigen Aufführungen statt.