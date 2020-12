Mit seinem Librettisten Salvatore Cammarano erzählt der Komponist die Schauergeschichte atmosphärisch und in kurzen Szenen, von denen in der Leipziger Kurzfassung einige der Schere zum Opfer fallen. Die Vorgeschichte sollten Zuschauer bereits aus dem Opernführer kennen, denn sie erschließt sich in Jakob Peters-Messers Inszenierung nur bedingt.

Noch schneller als in der Originalversion wechseln die Schauplätze und bleiben in Markus Meyers rudimentärem Bühnenbild über dem Orchestergraben doch immer gleich. Am Rand ein mit rotweißem Flatterband abgesperrter Sperrmüllhaufen, das Zuhause der geheimnisvollen Azucena, der Troubadour kommt mit einem fahrbaren Hochstand ins Bild, zwischendurch kämpfen geflügelte Ritter-Statisten mit Riesenschwertern. Das scheinen Übrigbleibsel eines Regiekonzepts aus Vor-Corona-Zeiten zu sein, die recht zusammenhanglos einige gemäßigt surrealistische Bilder zum Eifersuchtsgeschehen bieten. Zum Finale klettert Azucena in einen Sarg und wieder heraus, ohne dass damit dem Armerecken und Augenrollen neue Spannung hinzugefügt würde.