Hans Rotman ist überzeugt: In diesem Jahr ist alles anders. Der Vermittler von Neuer Musik und Dirigent ist seit 2008 Intendant des Impuls-Festivals. Die Veränderung beginnt schon beim Zeitraum. Denn anders als bisher erstreckt sich das Impuls-Festival in seiner 14. Ausgabe von September an noch bis Mitte November. Anders sind auch die Aktionen: So schlugen in der halleschen Innenstadt kleine Musikantentrupps auf und überraschten die Passanten mit Trompetenfanfaren und Musikwerken für Toy-Pianos, eigentlich bei Kindern beliebte Spielzeug-Klaviere.