Christine Straumer ist Professorin für Musik an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden . Schon lange setzt sie sich für das Thema Inklusion an der Hochschule ein. Denn ein verständnisvolles Miteinander kann für die Arbeit der angehenden Musizierenden und der Lehrenden nur von Vorteil sein:

Christine Straumer, Professorin an der HfM Dresden

Ich bin der Meinung, dass wir allen Menschen das Glück einräumen sollten, an Musik teilzuhaben. Das heißt für unsere Musikpädagogen, dass sie qualifiziert sind, darauf vorbereitet sind, wie sie zum Beispiel mit blinden Kindern (...) umgehen können.

Bildrechte: dpa

Christine Straumer hat den vierten Inklusionsfachtag an der Dresdner Musikhochschule organisiert. Referent war unter anderem Martin Rembeck - ein blinder Klavierlehrer aus Hannover. Weil es nicht ganz einfach ist, als sehender Pädagoge einen nicht sehenden Schüler zu unterrichten, hat Martin Rembeck eine "Klavierschule für Blinde und Sehende" entwickelt: "An dem Inhaltsverzeichnis kann man schon sehen, was die Intention dieser Schule ist. Dass nämlich im Vordergrund steht, es müssen die Zeichen der Braille-Schrift systematisch eingeführt werden. Man könnte ja auch hingehen und sagen, nehmt irgendeine Klavierschule und übertragt die, aber damit kämen die blinden Schüler nicht klar, es wird sofort eine Zeichenflut."