Über den Nachbau historischer Tasteninstrumente

Musikinstrumente Mit Stanley-Hobel und Knochenleim – Nachbauten historischer Tasteninstrumente

Kerstin Schwarz hat Intarsienschneiderin gelernt, Restauration studiert und am Händelhaus in Halle gearbeitet. Dann machte sie sich selbstständig, lebte in Italien und kehrte schließlich nach Sachsen-Anhalt zurück. Die Instrumentenbauerin hat unter Freunden besonderer Klaviernachbauten einen vorzüglichen Ruf. Wir haben sie in ihrer Werkstatt in Zerbst besucht.