Digitalisierung in der Musikwissenschaft Die Instrumentenforschung geht neue Wege

In der traditionellen Instrumentenforschung ergründet man zum Beispiel, was den Unterschied zwischen einem böhmischen und schottischen Dudelsack ausmacht, wann die Stahlsaiten auf dem Cello die Darmseiten abgelöst haben oder welche Klangerzeuger in der Antike für Tanzmusik sorgten. Wie fast überall gewinnt auch in der Instrumentenforschung die Digitalisierung mehr und mehr an Bedeutung. Um hier weiter zu kommen, muss sich die Wissenschaft anderen Disziplinen öffnen.