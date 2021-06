An Gohrisch führt kein Weg vorbei für die Internationalen Schostakowitsch-Tage. Eigentlich. 1960 und 1972 besuchte Dmitri Schostakowitsch selbst den Kurort in der Sächsischen Schweiz: Hier komponierte er sein achtes Streichquartett c-Moll op. 110. Damit ist dieses Quartett das einzige Werk, das Schostakowitsch außerhalb der Sowjetunion schrieb – und noch dazu eines seiner bekanntesten Stücke. An seinen Freund Issak Glikman schrieb er:

Gewohnt habe ich in Gohrisch, auch Kurort Gohrisch, nahe dem Städtchen Königstein, 40 Kilometer von Dresden entfernt. Die Gegend ist unerhört schön. Übrigens gehört sich das für sie auch so: Die Gegend nennt sich 'Sächsische Schweiz'. Die schöpferischen Arbeitsbedingungen haben sich gelohnt: Ich habe dort mein 8. Streichquartett komponiert.

Eigentlich war das nicht sein Plan: 1960 kam Schostakowitsch nach Gohrisch, um an der Filmmusik für den sowjetisch-ostdeutschen Propaganda-Film „Fünf Tage – Fünf Nächste“ zu arbeiten. Stattdessen wandte er sich lieber seinen eigenen Kompositionen zu. Die Stadt Gohrisch und seine Einwohner sind heute noch stolz auf diesen hohen Besuch und fühlen sich eng mit dem Komponisten verbunden.

Dmitri Schostakowitsch, 1960. „Die Gegend ist unerhört schön“, sagte er über Gohrisch. Bildrechte: IMAGO

Von Gohrisch nach Hellerau

Bereits zum 12. Mal finden die Internationalen Schostakowitsch Tage statt. Anfang Juni gab die Festivalleitung bekannt: In diesem Jahr gastiert das Festival nicht in der Sächsischen Schweiz, sondern im Festspielhaus in Hellerau. Der Grund: Zu hohe Kosten. Denn in Gohrisch findet das Festival jährlich in einer Konzertscheune statt, die für das Festival extra umgebaut werden muss. Ein zu großer Aufwand in einem Jahr, in dem die Platzkapazitäten für Zuschauerinnen und Zuschauer ohnehin begrenzt sind. Außerdem war für Hotels und Pensionen in der Sächsischen Schweiz lange unklar, ab wann sie wieder Gäste empfangen können. All das hat die Planung in Gohrisch nicht möglich gemacht.

Tobias Niederschlag Bildrechte: dpa So sehr wir die Verlegung bedauern, freuen wir uns (…) auf die ideale Infrastruktur des Festspielhauses am Rand der schönen und historischen Gartenstadt. Dies ist aber ein einmaliger 'Ausflug' nach Hellerau: Im kommenden Jahr soll das Festival wieder in Gohrisch stattfinden – dem Ort, der durch seine Authentizität und seine einzigartige Atmosphäre die Legitimität für unser Festival darstellt! Tobias Niederschlag, Künstlerischer Leiter des Festivals

Uraufführungen als großer Bestandteil des Festivals

Die Festivalauflage 2021 wird erneut eine Darbietung von mehreren Uraufführungen und deutschen Erstaufführungen des Komponisten sein, außerdem stehen wieder einige Werken auf dem Programm, die bisher noch nie bei den Schostakowitsch-Tagen aufgeführt worden sind. Insgesamt acht Veranstaltungen sind zwischen dem 24. und 27. Juni geplant – darunter Konzerte mit dem Geiger Gidon Kremer und der Pianistin Yulianna Avdeeva sowie den Ensembles Quatuor Danel, Borodin Quartett und Kapelle21 unter der Leitung von Petr Popelka. Auch eine Lesung und Filmvorführung sind Teil des Programms.

Bei der Zusammenstellung des Programms war es uns wichtig, den Fokus in besonderer Weise auf den Namensgeber der Schostakowitsch Tage zu richten. Deshalb stehen etliche Werke von Dmitri Schostakowitsch auf dem Programm, die bislang nie bei den Schostakowitsch Tagen erklungen sind. Tobias Niederschlag, Künstlerischer Leiter Internationale Schostakowitsch-Tage

Am Samstag, den 26. Juni wird es zudem ein Konzert verschiedener Komponistinnen und Komponisten geben, deren Werke Schostakowitsch 1941 an der Leningrader Kriegsfront bearbeitet hat. Diese sind zum ersten Mal in Deutschland zu hören.

Preis des Festivals geht an Olga Digonskaja

Jährlich wird auch im Rahmen des Festivals ein Preis verliehen, mit dem Persönlichkeiten gewürdigt werden, die sich in besonderer Weise um das Schaffen Dimitri Schostakowitschs verdient gemacht haben. In diesem Jahr geht er an die leitende Archivarin des Moskauer Schostakowitsch-Archivs, Olga Digonskaja. Sie hatte in den vergangenen Jahren mehr als 300 bislang unbekannte Schostakowitsch-Manuskripte entdeckt.