Interessant ist auch ein Blick auf die Wohnorte der Freizeitmusikerinnen und -musiker: Besonders Kinder in Großstädten musizieren überdurchschnittlich viel. Bei den Erwachsenen ist es umgedreht, da wird in den Dörfern am meisten Musik gemacht. Auch in den Regionen gibt es deutliche Unterschiede: Während im Osten der Anteil an Amateurmusizierenden am geringsten ist, ist er im Süden am höchsten.