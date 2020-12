Eine der frühesten Aufnahmen der Dresdner Philharmonie, entstanden mitten im 2. Weltkrieg am 18. Mai 1943. Am Pult der damalige Chefdirigent Carl Schuricht. Das dunkelste Kapitel in der deutschen Geschichte ist auch ein dunkles in der der Dresdner Philharmonie, aber eben nur eines von vielen Kapiteln, die in der jetzt vorgelegten neuen Chronik des Orchesters erzählt werden. Herausgeberin Dr. Claudia Woldt erzählt vom Entstehungsprozess: