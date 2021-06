Bildrechte: MDR/Andreas Lander

Die Vielseitigkeit des Instruments, laute und sehr leise Töne und in so gut wie allen Genres spielen zu können – das alles fasziniert Maja Schütze schon viele Jahre an der Mandoline. Interesse für das Instrument hat sie schon im Alter von vier Jahren entwickelt: Gemeinsam mit ihrer Familie hat sie den Tag der Offenen Tür des Heinrich-Schütz-Konservatoriums in ihrer Heimatstadt Dresden besucht. Nachdem sie in der Gitarren-Abteilung der Musikschule die Mandoline entdeckt hatte, war klar: An diesem Instrument kommt sie nicht mehr vorbei.