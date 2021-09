Zweite Auflage: Kammermusikfest Oberlausitz 2021

In Kooperation mit dem Kammermusikfestival Krzyzowa-Music findet am 16. September mit den Künstlerinnen und Künstlern dieses Festivals ein Gespräch im Schloss Gröditz in Weißenberg statt. Es ist ein Beitrag zum deutsch-jüdischen Festjahr "1.700 Jahre jüdisches Leben in der Oberlausitz". Im Anschluss gibt es noch ein Kammerkonzert mit dem Klavierquintett von Mieczysław Weinberg. Bildrechte: imago/Hanke