In unterschiedlichen Besetzungen werden während des Musikfestes unter anderem der Star-Geiger Daniel Hope, die Violinistin Antje Weithaas, die Cellisten Marie-Elisabeth Hecker und Eckard Runge sowie die Pianisten Martin Helmchen und Alexander Melnikov musizieren. Die künstlerische Leitung dafür liegt bei Peter Bruns.

Das Eröffnungskonzert ist für den 11. September im Leipziger Gewandhaus geplant. Den einzigen Solo-Abend soll Hope vier Tage später in der Leipziger Thomaskirche bestreiten, an der Barock-Komponist Johann Sebastian Bach 27 Jahre lang als Thomaskantor wirkte. Auch viele weitere Konzerte finden an Leipziger Lebens- und Wirkungsstätten berühmter Musiker und Komponisten wie Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann, Richard Wagner, oder Edvard Grieg statt.