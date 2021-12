Die Grundidee ist, relativ früh mit dem Instrument zu beginnen, und auch früh eine entsprechende Vorleistung zu erbringen, also die Musikalität allseitig zu fördern. Sowohl in der Bewegung als auch in der Wahrnehmung des Hörens, des Umsetzens. Damals, 1981, war es ein Bestreben der Hochschule, den künstlerischen Nachwuchs selbst zu liefern. Wir hatten damals vor allem Geiger und Cellisten, also Orchestermusiker. Mittlerweile ist das anders. Wir haben auch Gitarren oder Klaviere. Und seit wir die Rhythmik-Ausbildung haben, hat die Kinderklasse auch im hochschulinternen Kontext in der lehrpraktischen Übung für die Studenten eine Bedeutung bekommen.

Prof. Christine Straumer, Mitbegründerin der Kinderklasse