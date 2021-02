John hört das durchgehende Tempo darunter, das kriegt man als Zuschauer nicht so schnell mit, aber es fühlt sich anders an, als andere Shows, die man sieht, es zieht einen in den Bann, weil all diese realistischen Elemente sind nach musikalischen Prinzipien komponiert und zusammengeführt.

Diesem Kompositionsstil widmet sich John Moran seit vielen Jahrzehnten. In seinen Stücken überträgt er Alltagsklänge in eine Partitur und lässt sie vollständig synchron auf der Bühne aufführen - oder schlüpft selbst in die Rolle des Performers, um die Tonspur wieder zugeben, und zwar auf den Punkt genau. Was sich letztlich auch im Titel wiederfindet: ComposerGENAU! Sowohl Morans Counterpart Josh Spear, als auch die in der Show auftretenden Gäste, arbeiten nach diesen oder ähnlich ausgefallenen Kompositionsprinzipien. Mit ihnen und für sie mache er diese Show, so John Moran. Um sie in dieser Situation, wo eine Vielzahl von Akteuren aus Kunst und Kultur um ihre Existenz fürchten, zu bestärken.