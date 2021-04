Außerdem habe es innerhalb der Stiftung mit ihren mehr als 20 Museen, Schlössern, historischen Häusern und Parks sowie etwa 420 Mitarbeitenden in der Vergangenheit wohl auch an Zusammenhalt und Gemeinsamkeit gemangelt. Die Digitalisierung schaffe die Möglichkeit, dies nachhaltig zu ändern. So sei auch der Einsatz "enormer Ressourcen" gerechtfertigt, sagte der Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs, Marcel Lepper, der das Digitalisierungsprojekt leitet.