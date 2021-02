Viel weiß man von ihr nicht mehr, warum diese um 1850 handgeschriebenen Manuskripte von Liszt in ihrem Besitz waren, ob sie selbst Klavier gespielt hat und einen Bezug zu diesem 1. Klavierkonzert in Es-Dur hatte. Auch eine Abschrift des "Festliedes zu Schillers Jubelfeier" bot sie dem Liszt-Museum in Weimar an. Dokumente, die später ins Goethe-Schiller-Archiv kamen und dort das Interesse von Rüdiger Haufe weckten: "Häufig beginnt man damit – mit der Recherche in diversen Personendatenbanken."

Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar Bildrechte: dpa