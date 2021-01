Berliner Philharmoniker Recordings ist das Label des Jahres. Ein Sonderpreis wurde an Drazen Domjanic, General Manager des Sinfonieorchester Liechtenstein sowie Gründer und Manager der Internationalen Musikakademie in Liechtenstein und an den Geiger Ingolf Turban verliehen.

"Die Pandemie könnte erst in den nächsten Jahren für Plattenfirmen in Kraft treten. Im Jahr 2020 konnte die ICMA-Jury Nominierungen aus einer Vielzahl von Veröffentlichungen auswählen", so ICMA-Präsident Remy Franck und Generalsekretär Nicola Cattò. Sie fügten an: "Wir freuen uns, dass wir dazu beitragen können, herausragende Aufnahmen populär zu machen, besonders in diesen schwierigen Zeiten, in denen das Musikleben so sehr gelitten hat."