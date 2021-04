Ich werde auf jeden Fall erstmal Abitur machen und dann ist noch so ein bisschen die Überlegung, ob ich nach dem Abitur an eine Berufsfachschule für Musik in Bayern gehe, damit ich mich da ein bisschen aufs Studium vorbereiten kann und dann würde ich versuchen, an eine Hochschule zu kommen. Am liebsten würde ich Klavierpädagogik studieren und vielleicht auch was in Richtung Komposition und Ensembleleitung machen.