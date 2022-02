75. Geburtstag Entertainment mit Anspruch – der Komponist John Adams

Einige Opern und Konzertstücke des amerikanischen Komponisten sind zu Hits der Klassik-Szene geworden, so zum Beispiel das Werk "Short Ride in a Fast Machine". Ein Beispiel für typische "Minimal Music"? So einfach ist es nicht, denn die Musik von John Adams ist höchst komplex, weit entfernt von den simplen Dreiklangsbrechungen seiner vielschreibenden Kollegen wie Philip Glass. Wir befassen uns mit Leben und Werk des Jubilaren, der am 15. Februar 1947 in Massachusetts geboren worden ist und gratulieren zum 75. Geburtstag!