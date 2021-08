1934 geboren am 13. April in Mallenuppen/Ostpreußen



1948-1952 Schulbesuch und Abitur in Rheinsberg



1952-1958 Studium an der Deutschen Hochschule für Musik in Berlin, Kompositionsstudien bei Rudolf Wagner-Régeny



1958-1960 Meisterschüler Hanns Eislers an der Akademie der Künste Berlin



seit 1960 freischaffender Komponist



seit 1964 Komponist für zeitgenössische Musik an der Komischen Oper Berlin



1966-1988 Konzeption und Leitung der Veranstaltungsreihe "Kammermusik im Gespräch" an der Komischen Oper Berlin



1969 Mitglied der Akademie der Künste der DDR



1972 Leitung einer Meisterklasse dieser Akademie



1976 Mitglied der Akademie der Künste Berlin



1978 Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München



1984 Ehrenbürger der Stadt Rheinsberg



1985 Ernennung zum Professor



1991-2014 Künstlerischer Leiter der Kammeroper Schloß Rheinsberg



1996 Preis des Internationalen Theaterinstituts Berlin



1998 Preis des Verbandes der deutschen Kritiker



2000 Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland



2013 Louis-Spohr-Musikpreis der Stadt Braunschweig



2015 Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland