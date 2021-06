Zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung des Adagios, im Oktober 1968, wandte sich die Leitung des italienischen Verlags Ricordi per Brief an die Sächsische Landesbibliothek. Hier liegt die größte Sammlung von Albinonis Werken außerhalb von Italien. Die Bitte des Verlags per Brief: Eine Kopie der Fragmente Albinonis zu übersenden. Für Barbara Wiermann, Leiterin der Musikabteilung in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek, ist dieser Brief des Verlags ein deutliches Indiz dafür, dass bereits Ende der 1960er Jahre an den Aussagen gezweifelt wurde, das Stück basiere auf Fragmenten Tomaso Albinonis.