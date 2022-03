Am 13. März feiert Wolfgang Rihm seinen 70. Geburtstag. Er ist nicht nur einer der produktivsten, sondern auch einer der wichtigsten und einflussreichsten Komponisten unserer Tage, bestens vernetzt in der Klassikszene und in der Kulturpolitik. Zielstrebig hat er sich durchgebissen, auch in einer Zeit, in der er von der Kritik heftig angegangen wurde und konservative Abonnenten die Aufführungen seiner Werke gerne türenknallend verließen. Inzwischen sind seine Werke etabliert und werden, das entscheidende Gütezeichen, auch nachgespielt.