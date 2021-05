Auf Honorare von Künstlerinnen und Künstlern, die Mitglieder der KSK sind, zahlen Kultureinrichtungen eine prozentuale Abgabe an die Sozialkasse. Dass Konzerte, Theateraufführungen und ähnliche Events seit Monaten ausfallen, bekommt also auch die KSK deutlich zu spüren. Jetzt will der Bund helfen und erhöht die Zuschüsse für das Jahr 2022 um 84,5 Millionen Euro.