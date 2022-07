Zum 95. Geburtstag Kurt Masur: "Vergessen wird er ganz bestimmt nicht"

"Musik ist ein Element, das vereint", sagte Kurt Masur in seiner Rede, als er 2011 den Deutschen Staatsbürgerpreis verliehen bekam. Und dass er das wirklich ernst meinte, zeigt sich auch an seinem eigenen Schaffen. Musikalisch prägte er das Gewandhausorchester als dessen Kapellmeister und engagierte sich zudem als politischer Vermittler in der DDR. Am 18. Juli wäre Kurt Masur 95 Jahre alt geworden. MDR KLASSIK blickt auf sein Schaffen in Leipzig zurück.