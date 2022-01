Über Kurt Weill Kurt Weill gilt als einer der prägendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Er wurde 1990 in Dessau als Sohn eines jüdischen Kantors geboren. Gemeinsam mit Bertolt Brecht schuf er bedeutende Werke wie „Die Dreigroschenoper“ und „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“. Wegen der Machtergreifung der Nationalsozialisten ging er 1933 ins Exil in die USA. Dort erfuhren seine Werke wie „Knickerbocker Holiday“ und „Lady in the Dark“ ebenso große Erfolge. 1950 stirbt Weill in New York.