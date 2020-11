Lanzelot - Oper von P.Dessau und H.Müller am DNT Weimar

Als am 23. November 2019 die Premiere von LANZELOT am Deutschen Nationaltheater Weimar in der Regie von Peter Konwitschny, mit dem jungen 1. koordinierten Kapellmeister Dominik Beykirch am Pult der Staatskapelle Weimar über die Bühne ging, war wohl allen Beteiligten klar, daß sie eine Sternstunde des Musiktheaters erlebt hatten! 1969 an der Berliner Staatsoper uraufgeführt, wagte sich jahrzehntelang niemand mehr an das Werk, das allein 30 Solo-Rollen, bis zu 9-stimmige Chorpassagen und eine jeden Graben sprengende Orchesterbesetzung verlangt.