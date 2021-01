Der Tanz der Zuckerfee oder der Russische Tanz – wenn diese berühmten Melodien aus Tschaikowskis „Der Nussknacker“ erklingen, fangen die Füße beinahe wie von selbst an zu tanzen. So zumindest ergeht es Julia Veigel, der Besitzerin und Künstlerischen Leiterin der Plagwitzer Ballettschule in Leipzig, und auch ihren Kollegen und Schülern.