Spielzeit 2022/23 Leipzig: Neue Spielzeit am Gewandhaus

Eine neue Spielzeit mit 75 "Großen Concerten" steht für das Gewandhausorchester an, von denen 26 der Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons leitet. Im Herbst 2022 stehen die Mendelssohn-Festtage und im Mai 2023 das Mahler-Festival wieder auf dem Programm. Im Sommer sind einige Open Airs geplant. Natürlich ergänzen die Gewandhaus-Ensembles den Spielplan mit Kammermusik. Was Sie sonst in der Saison 2022/23 erwartet, erfahren Sie hier: