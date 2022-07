Strecken, für die Bach früher Stunden oder sogar Tage brauchte, lassen sich mit dem Fahrrad nun schnell bewältigen. Bildrechte: MDR/Susann Krieger

Die ungefähr 400 Kilometer lange Strecke begann im Sommer 2022, jedoch nicht am Geburtsort, sondern an der ersten Wirkungsstätte: In Mühlhausen erhielt der junge Bach seine erste Anstellung als Organist. Die Radwandergruppe konnte hier auch ein Konzert in der entsprechenden Divi Blasii Kirche mit dem Collegium Vocale aus Leipzig hören. Dann ging es weiter durchs nahe Langula, wo Bach einst durchgewanderte und einen wichtigen Freund traf. "An einem Haus, vom Friedhof aus zu sehen, haben wir eine Tafel entdeckt und da hieß es: 'Im Jahre 1707 weilte Johann Sebastian Bach in diesem Haus'. Und da waren wir ergriffen", erzählt die Tourteilnehmerin Annegretel.