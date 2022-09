Nun also Musikdirektor im neuen Leitungs-Team mit Intendant Tobias Wolff an der Spitze der Oper Leipzig. Und in dieser neuen Spielzeit wird Christoph Gedschold am Haus gleich drei große Opern-Neuproduktionen leiten: "Undine", "Otello" und "Peter Grimes". Arbeitswut? Gedschold verneint, denn: "Ich arbeite gern! Und es hilft uns allen, wenn wir es gut machen."