Oper für alle Das Open-Air-Spektakel "Future: Now!" der Oper Leipzig

Name ist Programm

"Future: Now!" – "Zukunft: Jetzt!". Diese Überschrift bildet die inhaltliche Klammer um alle Arbeitsbereiche und ist zugleich eine thematische Brücke, wie der Erfahrungsbericht von Laurenz, einem Zehntklässler aus dem Medienworkshop, deutlich macht: "Ich habe einen Blick dafür bekommen, dass das auch ein ganz interessantes Arbeitsfeld ist." Themen der Zukunft werden auch in dem Stück verhandelt, in dem sich die Arbeitsergebnisse aller Workshops vereint. Konsum, Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit – all diese Aspekte werden Teil der Geschichte.

Ein-Bezug der Stadt

Für das Drehbuch sind Uwe Köhler vom Theater Titanick und seine Kolleginnen und Kollegen verantwortlich. Er hat langjährige Erfahrung mit dem Bespielen des öffentlichen Raums, was dem Grundgedanken von "Future: Now" sehr entspricht. Deswegen findet die Aufführung auf dem Vorplatz der Oper statt und ganz bewusst nicht in der Oper.

Die Aufführung von "Future: Now" findet am 17. September 2022 auf dem Vorplatz der Oper statt. Bildrechte: IMAGO

Wir wollen ein Wir-Gefühl erzeugen. Es geht nicht nur darum, dass wir etwas für die Stadt machen, sondern die Stadt macht eigentlich auch mit. Es geht darum, dass die Oper sich öffnet gegenüber der Stadt Leipzig. Uwe Köhler, Theatermacher

Nur der Anfang

"Future: Now!" hat junge Menschen zur Oper bewegt und ihnen ermöglicht, ihre Erfahrungen an andere weiterzugeben. Tobias Wolff hofft, dass sich der Effekt multipliziert, "weil es nichts Schlimmeres gibt, als wenn man passiv ist", finde er und fügt an: "Man kann doch mit einer großen Aktion die Zukunft mitbestimmen – durch eigene Initiativen." Wie etwa mit einer Open-Air-Inszenierung auf dem Leipziger Augustusplatz mit 300 Darstellenden, die in Bild, Klang und Titel deutlich macht: Die Zukunft – auch die der Oper – beginnt jetzt.