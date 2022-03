MDR KLASSIK: In diesen Zeiten ein beziehungsweise zwei Häuser dieser Größenordnung zu leiten und für die Zukunft fit zu machen: Was braucht es da in erster Linie? Phantasie, Mut, Überzeugungskraft oder Teamgeist?

Tobias Wolff: Es braucht eine große Zuversicht, einen großen Optimismus und eine große Motivationsfähigkeit. Wir bewegen uns in turbulenten Zeiten und müssen deshalb neu und anders definieren, was Oper für uns heißt. Das ist eine Arbeit, über die wir viel diskutieren müssen. Es sind aber auch schon viele Gespräche geführt worden. Da sind ja auch tolle Leute am Haus – wirklich ein großartiges Team. Ich freue mich sehr, mit ihnen gemeinsam in See stechen zu dürfen.

Es stehen viele Angebote für Kinder und Jugendliche im Rahmen der Jungen Oper Leipzig auf dem Programm, zum Beispiel ein Theaterfestival im Sommer 2023 namens "ClubFusion". Lässt sich über die Clubszene neues Publikum für die Oper generieren?

Davon bin ich fest überzeugt. Wir müssen jetzt die Hemmschwellen abbauen für den Theaterbesuch in 20 oder 30 Jahren. Das heißt, ich werde vielleicht als Intendant von dem Ergebnis dieser musikvermittelnden Bemühungen gar nicht mehr so viel mitbekommen. Aber ich hoffe natürlich, dass an anderer Stelle viele andere Kollegen das genauso tun. Sodass wir gemeinsam Kinder und Jugendliche für das Musiktheater begeistern. Aber auch Menschen, die sich bisher noch nicht an die klassische Musik herangetraut haben. Wir möchten sie heranführen und mitnehmen. Ich wünsche mir, dass wir auf Augenhöhe gut kommunizieren und möglichst viele so begeistern, dass sie jetzt oder in 20 oder 30 Jahren unsere Oper besuchen werden. Das neue Leitungsteam der Oper Leipzig: Dirk Becker, Lydia Schubert, Tobias Wolff, Cornelia Preissinger, Christoph Gedschold, Marlene Hahn (v. l. n. r.) Bildrechte: Tom Schulze

Wir tun auch einiges dafür, den Platz vor der Oper zu beleben. Zum Beispiel mit einem großen Jugendprojekt gleich zum Einstand am 17. September 2022. Das Projekt heißt "Future Now", bei dem über 200 Jugendliche beteiligt sind. Sie tanzen, singen und spielen gemeinsam mit den Ensembles des Opernhauses. Und das ist schon ein Statement: Die erste Vorstellung draußen im öffentlichen Raum.

In der Oper Leipzig spielt ein Spitzenorchester: Das GWHO mit dem Operndirigenten Andris Nelsons als GWH-Kapellmeister. Wann wird er endlich im Orchestergraben der Oper Leipzig stehen?

Das wird noch nicht verraten. Es ist noch nicht in der Spielzeit 2022/23. Aber wir sind natürlich im Gespräch und suchen dann noch die richtige Konstellation.

Nach welchen Kriterien haben Sie sich von Sängerinnen und Sängern verabschiedet beziehungsweise arbeiten Sie weiter mit Ensemblemitgliedern?

Wir haben mit sehr vielen Mitgliedern des aktuellen Ensembles gerne weiter gearbeitet oder werden mit ihnen weiterarbeiten. Natürlich werden wir aber ein anderes Repertoire haben. Deswegen gab es an der einen oder anderen Stelle dann doch die Notwendigkeit, etwas zu verändern. Denn wer eine gute Brünhild singt, singt vielleicht noch nicht eine gute Kleopatra in "Julius Cäsar". (...) Ich persönlich finde, dass wir das sehr moderat gemacht haben. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Ich glaube, es gibt einen großen Wiedererkennungswert beim Publikum, wenn es die Ensemble-Liste durchschaut.

Im Bereich NV-Bühne – da wird auch die Regieassistenz mitgezählt – haben wir eine Veränderung von etwa 20 Prozent. Insofern haben wir das sehr behutsam gemacht. Aber an der einen oder anderen Stelle habe ich mir doch eine Veränderung gewünscht beziehungsweise war eine Veränderung notwendig.

Wie werden Sie mit den Möglichkeiten von Social Media umgehen?