Als Letzte an diesem Probentag steigt Annalena Hösel auf das Podest in der Musikalischen Komödie in Leipzig. Am Anhaltischen Theater in Dessau hat sie zuvor schon einige Operettenvorstellungen dirigiert. Doch selbst erarbeitet hat sie so ein Stück bisher noch nicht. Der Operetten-Workshop in Leipzig bietet ihr also eine neue Möglichkeit. "Operette dirigieren und musizieren bedeutet Spontanität mal 100", erklärt die junge Dirigentin. "Der emotionale Gestus kann sich taktweise ändern. Die ganze Zeit wach zu sein und zu gucken, wie ist das Orchester drauf, was funktioniert gerade, da muss man flexibel sein."