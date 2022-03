Portrait Uraufführung: Schleiermachers "Abstand" im Gewandhaus

Steffen Schleiermacher wollte eigentlich Architekt werden. Doch er bekam keinen Studienplatz und so führte ihn sein Weg an die Leipziger Musikhochschule. Heute ist der Pianist, Komponist, Gründer und Leiter diverser Neue-Musik-Festivals fest in der Musikwelt verankert – ein eigenwilliger Geist, der das Geschäft um und mit Musik stets hinterfragt und konsequent seinen eigenen Weg geht. Am 19.März 2022 kommt in Leipzig beim Konzert "Jazztime" sein neues Werk für Orchester und Bigband zur Uraufführung. Titel: "Abstand".