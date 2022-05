Franziska Kuba weiß, was sie will – und das ist auch gut so. Denn so ein Chor, berichtet die Dirigentin, der ist ein unberechenbares Wesen. Fast immer mache er eben nicht das, was man gerade möchte. Das sei ja das Interessante an ihrem Beruf. Was also tun, wenn ein Ensemble nicht so singt, wie man will? Franziska Kuba rät, "sehr konsequent einzufordern, was man möchte oder immer wieder zu betonen, dass es das noch nicht war."