Bettina Grothkopf (rechts) als Lena Bildrechte: Dirk Rückschloß Pixore Photography

Das Libretto von Hugo Königsgarten und Hans Kafka verknappt Büchners Dialoge zu lyrischen Aphorismen, bisweilen nahe an Dada. So überzeugen die Sängerinnen und Sänger nicht nur in Koloraturen oder in Balladen à la Kurt Weill, sondern auch als Schauspielerinnen und Schauspieler: der frisch vom Studium engagierte Richard Glöckner als Leonce und die schon seit dreizehn Jahren am Eduard Winterstein-Theater wirkende jugendlich-dramatische Sopranistin Bettina Grothkopf als Lena.