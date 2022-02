Die Musik von Eugen Engel enthält alles, was zu einer gut gemachten Oper gehört: große Chorszenen, Duette, Arien, Lieder. Die Musik ist flirrend, schwelgend, aufbrausend, zart, lyrisch und wechselt geschickt und zügig von Szene zu Szene. Vieles erinnert an Musik von Richard Wagner oder Richard Strauss: Ein spätromantisches und sehr komplexes Werk aus der Feder des Autodidakten Eugen Engel.

Wie der jüdische Kaufmann zur Musik kam, ist bislang nicht bekannt. Erst langsam wird sein Werk –auch Dank der Initiative seiner Enkel – Stück für Stück erschlossen und veröffentlicht. Lange lagen die Noten, Briefe und andere Dokumente im Koffer, den seine Tochter Eva in die USA hinüberretten konnte. Erst nach deren Tod 2006 fanden die Nachkommen den Mut, sich mit ihrer Familiengeschichte zu beschäftigen und öffneten den Koffer.

Eugen Engel wurde 1875 in einem kleinen ostpreußischen Dorf geboren. Ein Teil der Familie zog Ende des 19. Jahrhunderts nach Berlin. Sie hatte ein eigenes Geschäft und handelte mit Damenkonfektionsstoffen.

Die Puppenspieler kommen nach Tangermünde. Szene aus dem 1. Akt (im Zentrum: Johannes Wollrab). Bildrechte: Andreas Lander

Engels Leidenschaft aber gehörte der Musik. Oft ging er in Konzerte, wo er die Partituren mitlas oder er besuchte mit seiner Tochter Musikgeschäfte, um sich Schallplattenaufnahmen anzuhören. Es gibt einzelne Briefe, wie etwa an den Dirigenten Bruno Walter oder den Pianisten Edwin Fischer, die von der Teilnahme am Berliner Musikgeschehen zeugen. Sie ergeben aber kein wirkliches Gesamtbild des Musikers und Komponisten Eugen Engel.