Die Mandoline: Instrument des Jahres 2023

Die heute wohl bekannteste und am weitesten verbreitete Art der Mandoline ist die neapolitanische Mandoline, deren Name auch schon die Herkunft des Instruments verrät. Als ein Mitglied der Lautenfamilie entstand sie im 17. Jahrhundert in Italien. Bei einer neapolitanischen oder eben einer "klassischen" Mandoline verlaufen vier Doppelsaiten über einen bauchigen Korpus. Diese sind genau wie bei einer Violine in Quinten gestimmt. Gespielt wird mit einem Plektron, mit dem die Saiten angerissen werden.