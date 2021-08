Bildrechte: Mike Terry

Was am Ende bleibt, ist keine leichte Platte. Auf „Exiles“ geht es um das Unterwegssein - und so bewegt das Zuhören den Geist, kann Gänsehaut und Tränen verursachen. Das Album vereint Meilensteine aus Richters Karriere zu einem Monument, ohne Anspruch auf eine fließende Hörerfahrung. Doch im Video zur Platte sieht man lächelnde Musiker und Musikerinnen des jungen Baltic Sea Philharmonic-Orchesters, einen lächelnden Kristjan Järvi am Pult und selbst dem meist ernsten Max Richter huscht Freude beim Zuschauen über das Gesicht.