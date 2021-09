Das Auswahlverfahren

Musikalität, Natürlichkeit und Spaß am eigenen Tun - das sind die Kriterien unter denen die Holger-Koppe-Stiftung jährlich den Mitteldeutschen Jugendmusikpreis verleiht. Die Vorschläge für die Preisträger an die Holger-Koppe-Stiftung kommen in diesem Jahr von den Landesmusikräten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Albrecht Freytag, 11 Jahre Bildrechte: Sächsischer Musikrat Der sächsische Preis geht in diesem Jahr an die Geschwister Helene (Violine), Wilhelmine (Klavier) und Albrecht (Cello) Freytag aus Borsdorf. Sie machen mittlerweile gemeinsam Musik, sind aber auch solo sehr erfolgreich und regelmäßig bei "Jugend musiziert" dabei. Egal ob Cello, Geige oder Klavier – ein Instrument ist immer zu hören im Haus von Familie Freytag aus Borsdorf in Sachsen. Für die Musikerfamilie ist das ganz normal.

Helene Freytag, 16 Jahre Bildrechte: Sächsischer Musikrat Das Interesse für Musik haben die drei von klein auf entwickeln können. Beide Eltern sind Berufsmusiker und sagen selbst: Das was sie am besten können, haben sie an ihre Kinder weitergegeben. Helene spielt seit letztem Jahr im Bundesjugendorchester und ist Jungstudentin an der Universität der Künste Berlin. Wilhelmine – ihre jüngere Schwester - ist seit 2018 Jungstudentin an der Hochschule für Musik "Franz Liszt" in Weimar. Und auch Albrecht kann mit seiner Aufnahme in die Deutsche Streicher Philharmonie mit seinen Schwestern mithalten. Wettbewerbe und Vorspiele sind für alle drei ein ständiger Begleiter und große Herausforderung – vor allem aber eine große Förderung: