Architektur Moderne Opernhäuser - baulich fit für die Zukunft?

Um die 80 Theater und Opernhäuser wurden in der frühen Bundesrepublik und in der DDR nach dem Krieg gebaut – so viele wie nie zuvor und vermutlich nie danach. Mittlerweile sind diese Bauten in die Jahre gekommen und sind Teil einer gänzlich veränderten Gesellschaft. Es gibt viele Ideen dazu, Opernhäuser stärker für die Gesellschaft zu öffnen und dafür die architektonischen Ideen der Entstehungszeit der Häuser zu nutzen.