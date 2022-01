Der Aulos ist ein Blasinstrument mit zwei Rohren. Diese streben vom Mundstück v-förmig auseinander. Auf diese Weise wird der Luftstrom durch beide Rohre geleitet und die Musik ist stets zweistimmig. Aber die Aulos-Klänge des sechsten bis dritten griechischen Jahrhunderts vor Christus sind heute fast vergessen. Während Aulos-Spieler in Abbildungen überliefert sind, sind Funde des Instruments sehr selten. Das Alte Museum in Berlin zeigt immerhin ein Bruchstück: eine dünne bronzene Spange. Es ist ihr nicht anzusehen, dass sie einst Teil eines Musikinstruments war, für den Musikarchäologen Stefan Hagel ist sie trotzdem ein besonderes Exponat.

Das ist ein Stück des Mechanismus zum Schließen und Öffnen der Tonlöcher auf einem Aulos. Davon haben wir nicht viele weltweit. Und das Instrument dazu fehlt. Aber es ist so exzellent erhalten, dass sich die feinsten Details hervorragend studieren lassen.

Zusätzliche Informationen liefert eine Statue aus dem antiken Pergamon. Sie befindet sich in einem Moskauer Museum: Ein Mann hält dort eine detailliert ausgearbeitete Aulos-Darstellung in seinen Händen. Und auch die Metallspange ist hier Stein geworden. Sie diente, so Hagel, im vierten Jahrhundert vor Christus dazu, die Spielmöglichkeiten durch technische Neuerungen zu erweitern.