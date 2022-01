Das Buch „Musik im Strafvollzug“ ist eine umfangreiche wissenschaftliche Aufsatzsammlung. Sie wendet sich vor allem an Musikpädagogen, die eine Arbeit im Justizvollzug erwägen.

Dabei gibt es auch Autoren, die die Frage stellen, ob musikpädagogische Angebote in einer Strafanstalt angesichts der dort omnipräsenten Symbole von Macht und Kontrolle überhaupt sinnvoll sind, geschweige denn zur Resozialisierung der Gefangenen beitragen können. Andere wieder sind der Ansicht, dass verschiedene musikpädagogische Formate die Resozialisierung von Gefängnisinsassen durchaus unterstützen. Besonders sinnfällig ist das in den letzten Jahren etwa bei Education-Projekten der Berliner Philharmoniker in der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel geworden.