Musikbildung Traumerfüllung nach sieben Jahren: Baubeginn für Musikschule Goldenes Lamm

Eine Tageszeitung, eine FFP2-Maske und eine Klaviertaste wurden kürzlich in Dresden in eine Zeitkapsel verpackt und als Grundstein versenkt – und zwar als Grundstein für den Neubau der Musikschule Goldenes Lamm. In Zeiten von Corona blickt man hier ungewohnt zuversichtlich in die Zukunft, speziell in die von Kindern und Jugendlichen und macht Nägel mit Köpfen für deren kulturelle Bildung. Dass dieser Baubeginn allerdings eine lange Vorgeschichte hat, erfuhr Grit Krause bei einem Besuch vor Ort.