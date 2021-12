Musikschulen in der Corona-Adventszeit Advents(ver)stimmung an Musikschulen?

"Ihr Kinderlein kommet…", aber bitte nur digital! - So könnte man ein beliebtes Weihnachtslied umtexten, wenn man die Situation an Bildungseinrichtungen schildern will. Denn wieder ist im Advent verboten, was die Vorfreude sonst ausmacht: Gemeinsam singen, musizieren, Konzerte geben oder besuchen. Das trifft auch die Musikschulen hart. Sie müssen derzeit zwar nicht schließen, aber von Normalbetrieb kann keine Rede sein. MDR KLASSIK hat drei Einrichtungen in Sachsen besucht.